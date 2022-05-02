Так, в Верховной Раде презентовали План экономического обновления Украины, построенный на 9 принципах. Глава Офиса Президента Андрей Ермак на официальной странице в телеграмме объяснил, какие пункты содержат документ.

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План экономического восстановления Украины

Отмечается, что документ был разработан командой Офиса Президента и правительства. Презентовали план в Комитете по экономическому развитию Верховной Рады Украины. Он построен на следующих принципах:

Полный доступ к рынкам стран Европейского Союза и Большой семерки. Великобритания и государства-члены ЕС уже заявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. В Верховной Раде ожидают аналогичные действия со стороны правительств США, Японии и Канады.

стран Европейского Союза и Большой семерки. Великобритания и государства-члены ЕС уже заявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. В Верховной Раде ожидают аналогичные действия со стороны правительств США, Японии и Канады. Получение Украиной статуса кандидата , а затем полноправное членство нашего государства в Европейском Союзе.

, а затем полноправное членство нашего государства в Европейском Союзе. Построение экономики на принципах дерегуляции и либерализации. Что касается большинства лицензий и разрешений, уже был одобрен декларативный принцип для бизнеса.

Справка. Дерегуляция – отмена или сокращение государственного регулирования в определенной области общественных отношений. В этом случае – уменьшение контроля государства за ведением предпринимательской деятельности.



Либерализация – формат внешнеэкономической политики, содержащий комплекс мер, направленных на содействие внешнеэкономической деятельности, постепенную отмену имеющихся ограничений во внешней торговле, снижение ставок импортной и экспортной пошлины и т.д.

Налаживание логистики в западном направлении правительство занимается расширением пропускной способности таких маршрутов. В частности, уже есть первые результаты по этому пункту – Украина и Польша подписали соответствующий меморандум.

правительство занимается расширением пропускной способности таких маршрутов. В частности, уже есть первые результаты по этому пункту – Украина и Польша подписали соответствующий меморандум. Переход от экспорта сырья к его переработке в тех отраслях, которые дают наибольшую экспортную выручку. В частности, речь идет о сельском хозяйстве и металлургиях, где благодаря переработке удастся достичь значительного роста.

в тех отраслях, которые дают наибольшую экспортную выручку. В частности, речь идет о сельском хозяйстве и металлургиях, где благодаря переработке удастся достичь значительного роста. Развитие украинского оборонно-промышленного комплекса . Отмечается, что речь идет не только о закупке оружия, но и его производстве, в частности путем трансфера военных технологий.

. Отмечается, что речь идет не только о закупке оружия, но и его производстве, в частности путем трансфера военных технологий. Самодостаточность в энергетике путём увеличения добычи собственного газа и развития атомной энергетики внутри Украины. Подчеркивается, что получить энергетическую независимость вполне реально в течение 3 – 5 лет.

Облатите внимание Европа вновь покупает нефть в ОАЭ для замены российского топлива, – Reuters

Климатическая модернизация . В частности, создание новых объектов в разных отраслях промышленности должно учитывать принципы "зеленой экономики".

. В частности, создание новых объектов в разных отраслях промышленности должно учитывать принципы "зеленой экономики". Локализация в процентном сопоставлении не менее 60%. К обновлению Украины будут привлечены украинские компании и производители. Такое решение даст толчок украинской экономике, создаст новые рабочие места и оживит предпринимательскую деятельность внутри страны.

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