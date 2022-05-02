Так, в Верховной Раде презентовали План экономического обновления Украины, построенный на 9 принципах. Глава Офиса Президента Андрей Ермак на официальной странице в телеграмме объяснил, какие пункты содержат документ.
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План экономического восстановления Украины
Отмечается, что документ был разработан командой Офиса Президента и правительства. Презентовали план в Комитете по экономическому развитию Верховной Рады Украины. Он построен на следующих принципах:
- Полный доступ к рынкам стран Европейского Союза и Большой семерки. Великобритания и государства-члены ЕС уже заявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. В Верховной Раде ожидают аналогичные действия со стороны правительств США, Японии и Канады.
- Получение Украиной статуса кандидата, а затем полноправное членство нашего государства в Европейском Союзе.
- Построение экономики на принципах дерегуляции и либерализации. Что касается большинства лицензий и разрешений, уже был одобрен декларативный принцип для бизнеса.
- Налаживание логистики в западном направлении правительство занимается расширением пропускной способности таких маршрутов. В частности, уже есть первые результаты по этому пункту – Украина и Польша подписали соответствующий меморандум.
- Переход от экспорта сырья к его переработке в тех отраслях, которые дают наибольшую экспортную выручку. В частности, речь идет о сельском хозяйстве и металлургиях, где благодаря переработке удастся достичь значительного роста.
- Развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. Отмечается, что речь идет не только о закупке оружия, но и его производстве, в частности путем трансфера военных технологий.
- Самодостаточность в энергетике путём увеличения добычи собственного газа и развития атомной энергетики внутри Украины. Подчеркивается, что получить энергетическую независимость вполне реально в течение 3 – 5 лет.
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- Климатическая модернизация. В частности, создание новых объектов в разных отраслях промышленности должно учитывать принципы "зеленой экономики".
- Локализация в процентном сопоставлении не менее 60%. К обновлению Украины будут привлечены украинские компании и производители. Такое решение даст толчок украинской экономике, создаст новые рабочие места и оживит предпринимательскую деятельность внутри страны.
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