Комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект №3002а. Он предусматривает установление пенсий "за особые заслуги".

Что предусматривает законопроект

Такую пенсию предлагают назначить нескольким категориям людей. Об этом доложил первый заместитель главы комитета Михаил Цимбалюк.

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По словам Цимбалюка, в документе обходят вниманием лиц, которые за годы независимости Украины внесли весомый личный вклад в различных сферах жизнедеятельности. А также тех, что имеют заслуги перед народом в становлении страны как демократического государства, способствовали обеспечению прав и свобод граждан, развитию демократии. Поэтому им также предлагают назначить особую пенсию.

Кому будут назначать пенсии "за особые заслуги"

Людям, которые награждены Почетной Грамотой Верховной Рады или грамотой ВРУ.

Награжденным Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР или Грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР.

Какова сумма выплаты

Нардепы согласились с инициативой. Однако пока неизвестно какой именно будет сумма выплаты и будет ли она пожизненной или единовременной.

Кроме того, они планируют наработать механизм лишения награды, который пока отсутствует. Речь идет о наличии уголовного дела.

При обсуждении члены комитета поддержали законопроект и решили рекомендовать его парламенту.