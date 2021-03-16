В Раде предлагают ввести новый вид пенсий "за особые заслуги"
Комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект №3002а. Он предусматривает установление пенсий "за особые заслуги".
Источник:Верховная Рада
Что предусматривает законопроект
Такую пенсию предлагают назначить нескольким категориям людей. Об этом доложил первый заместитель главы комитета Михаил Цимбалюк.
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По словам Цимбалюка, в документе обходят вниманием лиц, которые за годы независимости Украины внесли весомый личный вклад в различных сферах жизнедеятельности. А также тех, что имеют заслуги перед народом в становлении страны как демократического государства, способствовали обеспечению прав и свобод граждан, развитию демократии. Поэтому им также предлагают назначить особую пенсию.
Кому будут назначать пенсии "за особые заслуги"
- Людям, которые награждены Почетной Грамотой Верховной Рады или грамотой ВРУ.
- Награжденным Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР или Грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР.
Какова сумма выплаты
Нардепы согласились с инициативой. Однако пока неизвестно какой именно будет сумма выплаты и будет ли она пожизненной или единовременной.
Кроме того, они планируют наработать механизм лишения награды, который пока отсутствует. Речь идет о наличии уголовного дела.
При обсуждении члены комитета поддержали законопроект и решили рекомендовать его парламенту.
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