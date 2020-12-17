В Верховной Раде Украины появился проект постановления об отставке Сергея Марченко с должности министра финансов. Автором постановления стал скандальный нардеп Андрей Деркач, которого в США внесли в санкционный список агентов России.

Проект постановления доступен на сайте Верховной Рады Украины под №4513.

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В парламент это постановление поступило 17 декабря, но его текст пока отсутствует. На то, что говорится об отставке главы Министерства финансов, говорит название проекта постановления.

К слову, Андрей Деркач в парламенте является внефракционным депутатом, а все решения одобряют только при участии "Слуги народа". Так что одобрение этого постановления пока выглядит маловероятным.

Что известно о Сергее Марченко: