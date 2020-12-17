В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы Минфина Марченко
В Верховной Раде Украины появился проект постановления об отставке Сергея Марченко с должности министра финансов. Автором постановления стал скандальный нардеп Андрей Деркач, которого в США внесли в санкционный список агентов России.
Проект постановления доступен на сайте Верховной Рады Украины под №4513.
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В парламент это постановление поступило 17 декабря, но его текст пока отсутствует. На то, что говорится об отставке главы Министерства финансов, говорит название проекта постановления.
К слову, Андрей Деркач в парламенте является внефракционным депутатом, а все решения одобряют только при участии "Слуги народа". Так что одобрение этого постановления пока выглядит маловероятным.
Что известно о Сергее Марченко:
- Он работает министром финансов Украины с марта 2020 года.
- Во времена премьерства Владимира Гройсмана в 2016 – 2018 годах Сергей Марченко был заместителем двух глав Минфина – Александра Данилюка и Оксаны Маркаровой.
- В 2018 – 2019 годах финансист работал заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко.
- После этого в 2019 году пошел на парламентские выборы в списке "украинской стратегии Гройсмана".
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