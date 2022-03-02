На соответствующем решении настаивает Комитет Верховной Рады Украины по экономическому развитию. Над законопроектом уже работают совместно с Минэкономики.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Экономический удар по России

Санкции международных партнеров Украины уже нанесли серьезный удар по России:

В то время как официальный курс доллара в России близок к уровню 100 рублей (исторический максимум), наличный иногда достигает 250 рублей. И то купить доллар даже по такой цене – проблемно.

У Центробанка нет возможности регулировать рынок и сдерживать курс, поскольку его золотовалютные резервы заморожены.

Обвал на финансовых рынках России продолжают – в среднем акции крупнейших компаний и банков обвалились на 98 – 99% с начала нападения на Украину.

Международные компании массово выходят из российского рынка и бойкотируют его. Число таких компаний уже достигло сотни .