У украинцев будут субсидии на электроэнергию: Рада внесла изменения в Госбюджет-2021
Верховная Рада предусмотрела обеспечение украинцев субсидиями на электроэнергию. Для этого в Государственный бюджет на 2021 год внесли соответствующие изменения.
Источник: 24 канал
Народные депутаты одобрили законопроект №4672 на заседании 29 января. За него проголосовали 310 парламентариев.
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Почему нужны эти изменения
- С 1 января 2021 года установили единый тариф на электроэнергию и отменили льготные тарифы, которые действовали для отдельных категорий потребителей.
- Это означает, что для потребителей, которые используют электроэнергию для отопления, а также детских домов cемейного типа, многодетных и приемных семей значительно возрастут платежи за свет.
- Для урегулирования вопроса Рада внесла изменения в Госбюджет-2021. Согласно им, предусмотрена новая бюджетная программа для предоставления компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию.
Кто может получить субсидии
- Люди, проживающие в жилых домах (в частности, гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в сельской местности тоже).
- Люди, проживающие в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в сельской местности тоже).
- Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.
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