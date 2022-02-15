Законопроект №4668 рассматривали в Верховной Раде 15 февраля, сообщает 24 канал. За документ проголосовали 352 народных избранника.
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Ежегодная индексация пенсий пройдет 1 марта
Теперь определена дата ежегодной индексации пенсий – это 1 марта. Также ежегодно выплаты будут перечисляться военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях.
Другие важные положения принятого закона:
- назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и при других условиях;
- назначать досрочно пенсии матерям (родителям) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность.
- увеличить возрастной порог определения ребенка лицом с инвалидностью с детства – с 16 до 18 лет;
- установить, что нетрудоспособными членами семьи также считаются муж (жена), отец, мать, если они достигли возраста 65 лет;
- устранить разницу в размерах надбавок за одинаковую продолжительность более позднего выхода на пенсию, которая в некоторых случаях отличается в несколько раз в зависимости от времени выхода на пенсию (до или после 2004 года).
Отметим, что ранее в Минсоцполитики заявляли, что с 1 марта для более чем 10 миллионов украинцев возрастут социальные выплаты. Повышение должно достигнуть 14%. На такой шаг в правительстве решили пойти из-за роста потребительских цен в 2021 году.
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Какие изменения ждут пенсии в 2022 году:
- С 1 января 2022 года в Украине изменили требования к страховому стажу, позволяющему населению выходить на пенсию по возрасту.
- Правительство обещало, что перерасчет пенсий будет иметь 12 этапов адресного повышения разным категориям граждан.
- Также Минсоцполитики поощряло поддержать инициативу по введению накопительных пенсий. Это может относиться ко всем предприятиям.