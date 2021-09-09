Рада увеличила сумму переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу

В Украине увеличили сумму наличных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу. Теперь "анонимно" можно переводить до 5 тысяч гривен включительно.

Соответствующее решение приняли народные депутаты во время заседания Верховной Рады 9 сентября. Они проголосовали за законопроект №5559.

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315 – за. Решение принято!

– подытожил Дмитрий Разумком.

Документ вносит изменения в статью 14 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Рада увеличила сумму переводов

Теперь финансовому мониторингу не подлежат суммы, которые не превышают 5 000 гривен. Ранее не подлежали суммы до 4999 гривен включительно.

Таким образом, сумма переводов увеличивается на 1 гривну.

Закон принят в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4 999 гривен, поэтому ее решили округлить,

– отмечается в пояснительной записке.

это контроль за финоперациями, чтобы выявить незаконные действия с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, распространению оружия массового уничтожения.

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