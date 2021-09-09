Соответствующее решение приняли народные депутаты во время заседания Верховной Рады 9 сентября. Они проголосовали за законопроект №5559.
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315 – за. Решение принято!
– подытожил Дмитрий Разумком.
Документ вносит изменения в статью 14 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Рада увеличила сумму переводов
Теперь финансовому мониторингу не подлежат суммы, которые не превышают 5 000 гривен. Ранее не подлежали суммы до 4999 гривен включительно.
- Таким образом, сумма переводов увеличивается на 1 гривну.
Закон принят в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4 999 гривен, поэтому ее решили округлить,
– отмечается в пояснительной записке.
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