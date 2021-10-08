Рада увеличила госбюджет на 40 миллиардов: куда пойдут эти средства

Парламентарии увеличили государственный бюджет сразу на 40 миллиардов гривен. Соответствующее решение они приняли на заседании Верховной Рады 8 октября.

Этот закон поддержали 256 депутатов. Дополнительные средства используют сразу в нескольких направлениях.

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В целом законопроект №6052 предлагает внести изменения в расходную часть бюджета, увеличив ее на 39,41 миллиарда гривен – с 1,345 триллиона гривен до 1,384 триллиона гривен. Это возможно благодаря прогнозируемому перевыполнению плана бюджетных поступлений.

Эти средства планируется направить на:

обеспечение государственной социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг – 12 миллиардов гривен;

еще 5,7 миллиарда гривен покроют дефицит на выплату денежного обеспечения ВСУ;

покроют дефицит на выплату денежного обеспечения ВСУ; 2 миллиарда гривен потратят на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с COVID-19;

потратят на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с COVID-19; 1 миллиард гривен используют на покрытие долгов по заработной плате перед шахтерами;

используют на покрытие долгов по заработной плате перед шахтерами; а больше всего – 15 миллиардов гривен – передадут "Укравтодору" на "Большому строительству".

Бюджет на 2022: главное

В этом году нардепы приняли проект государственного бюджета заранее. Произошло это в конце сентября. Ранее Министр финансов Сергей Марченко говорил, что бюджет-2022 является реалистичным и сбалансированным, "основывается на прогнозе, что предполагает дальнейшее оживление экономической динамики".

Главные цифры Госбюджета-2022

Правительство во время очередного заседания 15 сентября рассмотрел проект Государственного бюджета на 2022 год. Главные цифры обнародовал премьер Денис Шмыгаль. По словам украинского премьера, основные макроэкономические параметры госбюджета будут следующими:

уменьшение дефицита бюджета до 3,5%,

уменьшение государственного долга,

рост зарплат,

стабильный курс гривны,

снижение инфляции,

рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП.

Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала