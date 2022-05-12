Рада утвердила указ Зеленского о принудительном изъятии российского имущества

Верховная Рада поддержала законопроект №7371 о принудительном изъятии объектов права собственности России и ее резидентов. Этот документ 11 мая внес Владимир Зеленский.

В ходе заседания парламента народные депутаты утвердили указ президента Украины 334 голосами. Об этом 12 мая на своей странице в социальных сетях сообщил Ярослав Железняк.

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Законопроект №7371

Законопроект №7371 относительно принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов в среду, 11 мая, внес в Верховную Раду глава государства Владимир Зеленский.

Указ президента Украины, которым введено в действие решение СНБО о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности России и ее резидентов не позднее шестимесячного срока после отмены или завершения военного положения в Украине, подлежит утверждению Верховной Радой Украины путем принятия соответствующего закона,

– говорится в пояснительной записке.

Что планируют изъять

Алексей Гончаренко сообщил, что, согласно указу, по состоянию на 31 марта 2022 года предлагают изъять:

финансовые активы акционерного общества "Международный Резервный банк" – 5,825,881,092 гривны;

финансовые активы публичного акционерного общества "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" – 4 483 313 425 гривен;

право требования долга публичного акционерного общества "Сбербанк России" к акционерному обществу "Международный Резервный банк" – 14 889 686 634 гривны;

право требования долга Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" к публичному акционерному обществу "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" – 934 874 265 гривен.

Предыдущее вето президента

Верховная Рада 21 апреля одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц".

Соответствующий документ предусматривал конфискацию имущества России на территории Украины и за границей. Однако президент этот законопроект не подписал, а отдал на доработку.

В ОП объяснили, что документ не устанавливает четких критериев, по которым определенное лицо может быть отнесено к списку тех, на кого распространяются такие ограничительные меры.

Законопроект наделял НАПК полномочиями, выходящими за пределы компетентности. Речь идет о поиске активов, подлежащих блокировке, и лиц, указанных в решении СНБО.

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