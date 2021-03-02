Верховная Рада 2 марта проголосовала за законопроекты №3761 и 3762, которые инициировал президент Владимир Зеленский. Изменения в налоговом и Таможенном кодексах были необходимы для реализации инвестпроектов с крупными инвестициями.

Законопроект №3761 поддержали 246 нардепов. №3762 – 256 народных избранников. Интересно Арабские Эмираты будут инвестировать в добычу полезных ископаемых в Украине За какие изменения в Налоговом кодексе проголосовали народные депутаты: С 1 января 2021 года до 1 января освобождаются от обложения НДС операции с ввозом инвестором на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования для реализации инвестпроекта со значительными инвестициями в рамках выполнения специального инвестиционного договора.

Оборудование должно быть новым и изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестиционного проекта со значительными инвестициями, а его перечень и объемы будут определяться правительством Украины.

Освобождение от обложения налогом на прибыль предприятий прибыль предприятия-инвестора со значительными инвестициями, который является стороной специального инвестиционного договора.

Это возможно после ввода в эксплуатацию объекта реализации инвестиционного проекта в течение пяти последовательных лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора, начиная с календарного квартала, определенного инвестором со значительными инвестициями в поданном в контролирующий орган заявлении об использовании соответствующего права.

Обязательное условие освобождения от налога на прибыль предприятий – выполнение инвестором со значительными инвестициями своих обязательств по специальному инвестиционному договору.

Органы местного самоуправления смогут устанавливать ставки земельного налога и арендной платы за землю для таких инвесторов в меньшем размере, или освобождать от уплаты этого налога. Данные с сайта Верховной Рады ​Интересно Посол ЕС назвал важнейшую преграду для иностранных инвесторов в Украине Изменения в Таможенном кодексе: Освобождение от налогообложения ввозной пошлиной оборудования, ввозимого инвестором при реализации инвестиционного проекта.

Перечень и объемы таких товаров утверждает правительство одновременно с заключением специального инвестиционного договора. Данные с сайта Верховной Рады В декабре 2020 года Рада проголосовала за закон про "инвестиционных нянь" Отметим, что еще 17 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала так называемый закон про "инвестиционных нянь". Автором документа является президент Владимир Зеленский. Глава государства, внося законопроект в парламент, подчеркивал необходимость стимулировать зарубежных инвесторов вкладывать средства в Украину. Закон предусматривает значительную поддержку, как иностранным, так и украинским инвесторам.