Рада на следующей неделе рассмотрит госбюджет на 2022 год

Нардепы уже в ближайшее время могут проголосовать за законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Произойдет это, вероятнее всего, 20 октября.

Такие прогнозы озвучил новый председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Похожие прогнозы давал и уже экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Как пояснил Стефанчук, голосование состоится в первом чтении.

У нас 18 числа (октября – 24 канал) заседание профильного комитета, 20-го мы будем голосовать бюджет в зале в первом чтении,

– отметил он.

Председатель Совета уточнил, что в проекте госбюджета-2022 предусмотрены средства для повышения минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 000 гривен и 13 500 гривен – для средних медицинских работников.

Бюджет на 2022 год: главное

В этом году чиновники приняли проект государственного бюджета заблаговременно. Произошло это в конце сентября. Ранее Министр финансов Сергей Марченко говорил, что бюджет-2022 является реалистичным и сбалансированным, "основывается на прогнозе, что предполагает дальнейшее оживление экономической динамики".

Основные показатели госбюджета на 2022 год

ВВП – рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%,

– рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%, доходы составят 1277,7 миллиарда гривен, что на 161,7 миллиарда гривен больше, чем в 2021 году;

расходы вырастут на 103,1 миллиарда гривен до 1465,7 миллиарда гривен;

вырастут на 103,1 миллиарда гривен до 1465,7 миллиарда гривен; дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 миллиардов гривен.



Основные показатели госбюджета-2022 / инфографика 24 канала