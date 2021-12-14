На заседании 14 декабря нардепы не поддержали ни один из 10 проектов, которыми планировали отменить законопроект №5600. Теперь документ должен подписать глава парламента Руслан Стефанчук, а дальше – президент Владимир Зеленский.

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Кстати, на прошедшем пленарном заседании депутаты успели отклонить 14 постановлений из 24.

Что известно о законопроекте №5600

Налоговый законопроект в первом чтении был одобрен летом 2021 года. В ноябре он был рассмотрен по спецпроцедуре. Главным пунктом закона стало увеличение платы за использование природных ресурсов.

Так, в Украине повысят ренту на добычу железной руды и введут акциз на производство "зеленой энергетики. Этот пункт назвали "антиахметовским", потому что компании олигарха Рината Ахметова специализируются именно в этой сфере.

Какие еще изменения введет документ:

налоговые льготы для компаний в "шахтерских" областях,

налоговая амнистия для госслужащих,

кассовый метод подсчета поставок электроэнергии,

уплата НДС за операции с недвижимостью для застройщиков,

создание экономического паспорта украинца,

увеличение налога для птицеводства,

помощь фермерам,

налогообложение земель, которые возделывают и т.д.

Поступают в бюджет от закона

По словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, от налога на железную руду правительство рассчитывает получить 3,5 миллиарда гривен. Однако эта цифра может быть меньше, из-за снижения цены на мировых рынках.

В то же время от одобрения закона Госбюджет Украины пополнится на 20 – 25 миллиардов гривен.

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