На заседании 14 декабря нардепы не поддержали ни один из 10 проектов, которыми планировали отменить законопроект №5600. Теперь документ должен подписать глава парламента Руслан Стефанчук, а дальше – президент Владимир Зеленский.
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Кстати, на прошедшем пленарном заседании депутаты успели отклонить 14 постановлений из 24.
Что известно о законопроекте №5600
Налоговый законопроект в первом чтении был одобрен летом 2021 года. В ноябре он был рассмотрен по спецпроцедуре. Главным пунктом закона стало увеличение платы за использование природных ресурсов.
Так, в Украине повысят ренту на добычу железной руды и введут акциз на производство "зеленой энергетики. Этот пункт назвали "антиахметовским", потому что компании олигарха Рината Ахметова специализируются именно в этой сфере.
Какие еще изменения введет документ:
- налоговые льготы для компаний в "шахтерских" областях,
- налоговая амнистия для госслужащих,
- кассовый метод подсчета поставок электроэнергии,
- уплата НДС за операции с недвижимостью для застройщиков,
- создание экономического паспорта украинца,
- увеличение налога для птицеводства,
- помощь фермерам,
- налогообложение земель, которые возделывают и т.д.
Поступают в бюджет от закона
По словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, от налога на железную руду правительство рассчитывает получить 3,5 миллиарда гривен. Однако эта цифра может быть меньше, из-за снижения цены на мировых рынках.
В то же время от одобрения закона Госбюджет Украины пополнится на 20 – 25 миллиардов гривен.
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