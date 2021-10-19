Какие изменения предусматривают законы
Правки за которые сегодня голосовали нардепы в Раде вносят изменения в закон касающийся НБУ и других законов. В общем цель законов №5850 (один из ключевых законопроектов среди этих трех), №5852 и №5853 – повышение политической независимости НБУ. Также их принятия необходимых для получения четвертого транша за пересмотром программы stand-by.
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О программе Stand-by между Украиной и МВФ
- Совместную программу на 5 миллиардов долларов стороны утвердили еще 9 июня 2020 года.
- Программа направлена на преодоление последствий пандемии коронавируса COVID-19. А также – на укрепление результатов и продолжение реализации важных структурных реформ в Украине.
- Украинская власть ожидает, что в МВФ утвердят соответствующую договоренность уже в ноябре 2021 года и продлят срок действия программы до конца июня 2022 года.
Законопроект №5850
Законопроект, который поддержали нардепы большинством голосов, предусматривает изменение полномочий Совета НБУ и ограничения его функционала. Отметим, что правка была одной из самых дискуссионных. Поэтому Совет НБУ не сможет:
- осуществлять анализ влияния денежно-кредитной политики регулятора на социально-экономическое развитие и предоставлять предложения к изменению этой политики правлению НБУ;
- давать оценку работы правления НБУ.
Говорится в законопроекте и о так называемом "Кодекс этики" работников НБУ и уточнение основания для увольнения главы НБУ и его заместителей. Также предусматриваются жесткие ограничения к потенциальным членам Совета НБУ, ними запрещается становиться:
- лицам, которых привлекали к уголовной ответственности,
- тем, кто возглавлял банк, который НБУ признал неплатежеспособным.
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К другим важным моментов поправок в закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины" можно отнести следующие:
- Регулятор получил право начислять проценты по средствам, которые банки держат на счетах в НБУ.
- Также совершенствуются процедуры по управлению золото-валютными резервами Украины.
- НБУ предоставляются права открывать и закрывать зарубежные представительства.
- В денежно-кредитной политике законопроектом предлагается предоставить регулятору право начислять проценты по средствам, которые банки держат на счетах в НБУ.
- Совершенствуются процедуры по управлению золото-валютными резервами Украины.
Законопроект №5852
Фактически он дополняет законопроект №5850 и вносит изменения в статью 3 закона "О публичных закупках". Согласно изменениям из него исключаться закупки НБУ услуг юридического сопровождения дел за рубежом. Его принятие дает право регулятору проводить закупку услуг юристов для споров в других странах без публичных тендеров.
Законопроєкт №5853
Этот законопроект вносит изменения в Бюджетный кодекс. Правками предлагается изменить коммуникацию НБУ с правительством при подготовке Бюджетной декларации.
Законопроектом №5853 предлагается обязать НБУ только информировать правительство, президента и парламент о прогнозах своих доходов. Поэтому его принятия снимает в определенном смысле ответственность НБУ за несоответствие реальных доходов заложенным в бюджете.