Люди, проживающие возле атомных электростанций, будут платить 70% действующего тарифа на электричество. Об этом говорится в постановлении 5382.

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Льготы действуют только для постоянных жителей зоны вокруг АЭС

Эти условия действуют только для постоянных жителей 30-километровой зоны. Ранее такие льготы были предусмотрены постановлением НКРЭКУ. Однако оно утратило силу еще 6 января 2021 года.

Как отметили инициаторы постановления в пояснительной записке, цель восстановления льгот – защита прав и интересов людей. Также таким образом хотят обеспечить экономический баланс между интересами граждан и государства.

Правительство утвердило тариф на электроэнергию до конца июня

Отметим, что накануне правительство решило, каким будет тариф на электроэнергию до конца июня. С 1 мая цена на электроэнергию для людей остается 1 гривна 68 копеек за киловатт в час.