Соответствующий законопроект поддержали 268 народных избранников. Он предусматривает основные принципы финансового контроля защиты и общественного надзора за объектами критической инфраструктуры.

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Защиту инфраструктуры будет контролировать парламент

Защиту объектов критической инфраструктуры будет осуществлять специальный уполномоченный орган, среди основных полномочий которого будет координация министерств и операторов сетей. Также этот орган будет отвечать за обеспечение устойчивости и защиты таких объектов.

Независимая оценка такому органу будет даваться Счетной палатой после проведения аудита его деятельности. Такая процедура будет проходить 1 раз в 3 года.

Финансировать мероприятия и работы по обеспечению защиты инфраструктуры будут из местного и государственного бюджета, собственных средств хозяйствующих субъектов, международной технической помощи или кредитов банка.

Контроль за уполномоченным органом будет осуществляться Верховной Радой.

Обратите внимание! Критической инфраструктурой называют предприятия или учреждения промышленности, стратегически важные для функционирования экономики и безопасности государства, а выведение их из строя будет оказывать серьезное влияние на национальную безопасность.