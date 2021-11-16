Соответствующий законопроект поддержали 268 народных избранников. Он предусматривает основные принципы финансового контроля защиты и общественного надзора за объектами критической инфраструктуры.
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Защиту инфраструктуры будет контролировать парламент
Защиту объектов критической инфраструктуры будет осуществлять специальный уполномоченный орган, среди основных полномочий которого будет координация министерств и операторов сетей. Также этот орган будет отвечать за обеспечение устойчивости и защиты таких объектов.
Независимая оценка такому органу будет даваться Счетной палатой после проведения аудита его деятельности. Такая процедура будет проходить 1 раз в 3 года.
Финансировать мероприятия и работы по обеспечению защиты инфраструктуры будут из местного и государственного бюджета, собственных средств хозяйствующих субъектов, международной технической помощи или кредитов банка.
Контроль за уполномоченным органом будет осуществляться Верховной Радой.