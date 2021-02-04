Рада приняла закон о финансовом лизинге: что он предусматривает
Верховная Рада 4 февраля приняла законопроект о финансовом лизинге. Его приняли для смены действующему закону.
Источник: 24 канал
Инициативу поддержали 279 нардепов. В парламентском комитете отметили, что принятие закона расширит использование лизинга в качестве альтернативы финансирования долгосрочных покупок транспорта, оборудования, техники и недвижимости.
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Что такое финансовый лизинг
Лизинг – это вид финансовых услуг, предусматривающих аренду или прокат. То есть предпринимательская деятельность, которая предусматривает предоставление за вознаграждение собственного имущества в пользование кому-то другому.
Преимущественно лизинг предусматривает финансовую выгоду для обеих сторон договора.
Что предусматривает новый законопроект №1111
- В проекте определили единый порядок регулирования отношений, связанных с финансовым лизингом и отдельных видов и форм. Установили требования к форме и условий договора финансового лизинга.
- Предоставлять услуги финансового лизинга смогут только субъекты, которые приобрели соответствующий статус, в соответствии с законодательством.
- Защита прав лизингополучателей установили на уровне с защитой прав собственника по владению и пользованием имуществом.
- Объектом финансового лизинга может быть любое непотребительское имущество, кроме земельных участков и природных объектов.
- Признаком такого лизинга является передача лизингополучателю всех рисков и выгод, связанных пользования объектом.
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