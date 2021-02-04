Верховная Рада 4 февраля приняла законопроект о финансовом лизинге. Его приняли для смены действующему закону.

Источник: 24 канал

Инициативу поддержали 279 нардепов. В парламентском комитете отметили, что принятие закона расширит использование лизинга в качестве альтернативы финансирования долгосрочных покупок транспорта, оборудования, техники и недвижимости.

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Что такое финансовый лизинг

Лизинг – это вид финансовых услуг, предусматривающих аренду или прокат. То есть предпринимательская деятельность, которая предусматривает предоставление за вознаграждение собственного имущества в пользование кому-то другому.

Преимущественно лизинг предусматривает финансовую выгоду для обеих сторон договора.

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В проекте определили единый порядок регулирования отношений, связанных с финансовым лизингом и отдельных видов и форм. Установили требования к форме и условий договора финансового лизинга.

Предоставлять услуги финансового лизинга смогут только субъекты, которые приобрели соответствующий статус, в соответствии с законодательством.

Защита прав лизингополучателей установили на уровне с защитой прав собственника по владению и пользованием имуществом.

Объектом финансового лизинга может быть любое непотребительское имущество, кроме земельных участков и природных объектов.

Признаком такого лизинга является передача лизингополучателю всех рисков и выгод, связанных пользования объектом.

Обратите внимание! Рада приняла законопроект за основу еще в феврале 2020 года.