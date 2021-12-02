Рада поддержала выделение денег на "вакцинальную тысячу"
Источник:24 канал
Верховная Рада Украины на заседании 2 декабря поддержала выделение средств на выплаты вакцинированным украинцам. Сумма выплат составляет 5 миллиардов гривен.
Решение о выделении средств на выплаты вакцинированным украинцам поддержали 253 нардепа. Против этого не выступил ни один политик.
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Программа "еПоддержка"
Согласно принятому законопроекту, программа выплат вакцинированным украинцам будет называться "еПоддержка" и направлена на помощь бизнесу, который пострадал вследствие пандемии.
В целом сумма, выделенная на поддержку этой программы, составляет 5 миллиардов гривен, вместо ранее предложенных 3 миллиардов. Кроме того, на борьбу с пандемией COVID-19 выделили отдельно 2,2 миллиарда гривен.
Также принятый законопроект предусматривает социальную поддержку населения регионов, в которых введен локдаун.
Выплата за вакцинацию: главное
- 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату 1 000 гривен всем украинцам, которые прошли полный курс иммунизации, то есть получили 2 дозы вакцины.
- Деньги можно будет получить в приложении Дия и потратить их на покупку абонемента в спортзал или бассейн, на поход в кино, покупку книг или билетов на внутренние железнодорожные и авиарейсы.
- Старт программы запланирован на 19 декабря.