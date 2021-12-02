Решение о выделении средств на выплаты вакцинированным украинцам поддержали 253 нардепа. Против этого не выступил ни один политик.

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Программа "еПоддержка"

Согласно принятому законопроекту, программа выплат вакцинированным украинцам будет называться "еПоддержка" и направлена на помощь бизнесу, который пострадал вследствие пандемии.

В целом сумма, выделенная на поддержку этой программы, составляет 5 миллиардов гривен, вместо ранее предложенных 3 миллиардов. Кроме того, на борьбу с пандемией COVID-19 выделили отдельно 2,2 миллиарда гривен.

Также принятый законопроект предусматривает социальную поддержку населения регионов, в которых введен локдаун.

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