Соответствующую инициативу поддержали 253 нардепа. Законопроект предлагает внести изменения в 46 законодательных актов.

Важно Прожиточный минимум должен быть более чем в 2 раза больше, – Минсоцполитики

Что предусматривает документ

Законопроект вводит новую методологию расчета прожиточного минимума в соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год. Он не должен быть меньше 40% от средней зарплаты в 2021 году с увеличением до 50% в 2031 году;

Как сказала председатель комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова, принятие этого законопроекта позволит создать предпосылки для установления прожиточного минимума в таком размере, который "реально сможет обеспечить удовлетворение основных потребностей человека".

Обратите внимание! К прожиточному минимуму также привязывают штрафы, денежные взыскания и плату за административные услуги.

Согласно закону "О государственном бюджете Украины на 2021 год", прожиточный минимум установили:

с 1 января – 2 270 гривен,

с 1 июля – 2 379 гривен,

с 1 декабря – 2 481 гривна.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная говорила, что реальная стоимость прожиточного минимума в Украине сейчас составляет 4,2–4,3 тысячи гривен.