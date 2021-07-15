Рада поддержала бюджетную декларацию на 2022 – 2024 годы: что предусматривает документ

Верховная Рада на заседании 15 июля принял к сведению бюджетную декларацию на 2022 - 2024 годы. Этот документ важен для государства, поскольку демонстрирует видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

За соответствующее постановление №5765 проголосовали 269 народных депутатов. Парламентарии также одобрили рекомендации Совета по бюджетной политике.

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Нардепы поддержали бюджетную декларацию на 2022 – 2024 годы

Кабинету Министров подготовить и подать в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год с учетом рекомендаций Совета по бюджетной политике,

– говорится в постановлении.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что это – историческое событие, потому что документ о среднесрочном бюджетном планировании рассматривали в парламенте впервые.

Бюджетная декларация на 2022 – 2024 годы должна создать качественное основание для повышения эффективности государственных расходов и предсказуемости государственной политики.

Основные показатели бюджетной декларации

Согласно документу, рост экономики Украины составит 3,8% в 2022 году, 4,7% – в 2023 году и 5,0% – в 2024 году.

Доходы государственного бюджета в 2022 году должны быть на уровне 1 219,6 миллиарда гривен, в 2023 году – 1 333,2 миллиарда, в 2024 году – 1 451,6 миллиарда.

Средняя месячная зарплата работников составит: в 2022 году – 15 258 гривен, в 2023 году – 17 159 гривен, в 2024 году – 19 063 гривен.

Обменный курс гривны к доллару США: 28,6 в 2022 году, 28,8 – в 2023 году и 29,2 – в 2024 году.

Напомним, ранее бюджетный комитет парламента одобрил бюджетную декларацию.

. Бюджетная декларация определяет основные финансовые показатели и цели государственной политики в этой сфере и является основой для формирования проекта госбюджета на следующий год.