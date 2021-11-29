Рада планирует на этой неделе окончательно утвердить Госбюджет

Верховная Рада планирует рассмотреть проект Госбюджета на 2022 год во втором чтении. Это может произойти 2 декабря.

Спикер Рады Руслан Стефанчук рассказал, что идет работа над Госбюджетом. Он призвал правительство передать проект в сессионный зал, как только он будет готов.

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По словам Стефанчука, Кабмин уже завершает работу над бюджетом. Однако он несколько поторопил комитет с рассмотрением главной сметы страны.

Нардеп Ярослав Железняк добавил, что бюджет хотят рассмотреть в четверг, 2 декабря. Эту дату подтвердила и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет Укринформ. Она отметила, что вероятность рассмотрения бюджета на этой неделе высока.

Это, по идее, может произойти в четверг,

– добавила Кравчук.

Какие даты называли раньше

Вице-спикер парламента Александр Корниенко отмечал, что для принятия Бюджета у нардепов есть 2 пленарные недели: с 30 ноября по 3 декабря или с 14 по 17 декабря. Политик также отмечал, что постараются рассмотреть проект как можно раньше.

Что известно о Госбюджете-2022

Рада еще 20 октября одобрила проект Государственного бюджета на 2022 год в первом чтении.

Он предусматривает рост зарплат для медработников, увеличение стипендий для студентов, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для получения жилья.

Кравчук утверждала, что проект Бюджета существенно изменится между первым и вторым чтениями.

Основные показатели Госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала

Текст публикации Верховной Рады:

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, открывая заседание Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп), напомнил, что в среду, 1 декабря, Президент Украины выступит перед Парламентом с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

Также продолжается работа над государственным бюджетом 2022 года и Руслан Стефанчук призвал Правительство, как только он будет готов, передать на рассмотрение в сессионный зал.

Председательствующий проинформировал, что в центре вакцинации, развернутом в отеле "Национальный", с начала ноября сделано более полутора тысяч прививок. Руслан Стефанчук отметил, что "это неплохое начало".