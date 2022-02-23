Как рассказала председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, на оборону планируют направить 36,5 миллиарда гривен.

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Планируется, что эти деньги пойдут на:

21 миллиард гривен – на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ и ДССТ,

6,46 миллиарда гривен – на вооружение,

1,4 миллиарда гривен – на закупку горюче-смазочных материалов,

1,15 миллиарда гривен – на силы территориальной обороны,

3,73 миллиарда гривен – закупка средств индивидуальной защиты (100 тысяч комплектов),

1,5 миллиарда гривен – на закупку услуг по организации питания (около 40 тысяч военнослужащих),

0,21 миллиарда гривен – на закупку сухих пайков (700 тысяч наборов),

1 миллиард гривен – закупка предметов вещевого имущества.

Пути наполнения бюджета на эти нужды – рента из компаний, работающих в сфере добычи газа, перевыполнение бюджета в январе – феврале и возможна внешняя помощь,

– рассказала Шуляк.

Также она сказала, что нужно предусмотреть в бюджете средства на резервистов. По расчетам Минобороны, на это должны выделять примерно 2 миллиарда в месяц.

"Кроме того, сегодня регистрируются и завтра могут попасть на рассмотрение парламента законопроекты относительно изменений в бюджетный кодекс, по которым правительство сможет оперативно распоряжаться средствами на нужды армии. А также законопроект об изменениях в закон о закупках о временном выводе некоторых групп товаров, важных для закупки из процедур", – отметила председатель партии.

Обратите внимание! Ранее парламентарии заложили в бюджет – 319,4 миллиарда гривен на оборону. По сравнению с прошлым годом расходы на национальную безопасность и оборону повысили на 3,7 миллиарда, в частности, на Вооруженные силы Украины – 2,5 миллиарда.

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