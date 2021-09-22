Рада перенесла запуск Бюро экономической безопасности на два месяца

Верховная Рада поддержала законопроект №5851 "О валюте и валютных операциях". В этом документе предусмотрено отложение запуска Бюро экономической безопасности до конца ноября.

За соответствующее решение нардепы проголосовали во время пленарного заседания парламента, которое состоялось 22 сентября.

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260 – за! Решение принято,

– подытожил Дмитрий Разумков.

Народные депутаты поддержали в целом законопроект 5851 "О валюте и валютных операциях". Ко второму чтению в тексте появилась правка, которой начало работы БЭБ переносится с 25 сентября на 25 ноября, то есть на два месяца.

Бюро экономической безопасности: что известно

Институция будет расследовать экономические преступления против Украины. Деятельность ведомства не будет касаться частных предпринимателей.

БЭБ будет контролировать деятельность бенефициаров финансовых операций и искать нарушения закона в обращении средств структур бизнеса и государства.

Ведомство будет иметь полномочия Службы безопасности и налоговой милиции.

Кабмин 12 мая принял проект постановления "О создании Бюро экономической безопасности (БЭБ)", который представил министр юстиции Денис Малюська.