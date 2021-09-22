За соответствующее решение нардепы проголосовали во время пленарного заседания парламента, которое состоялось 22 сентября.
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260 – за! Решение принято,
– подытожил Дмитрий Разумков.
Народные депутаты поддержали в целом законопроект 5851 "О валюте и валютных операциях". Ко второму чтению в тексте появилась правка, которой начало работы БЭБ переносится с 25 сентября на 25 ноября, то есть на два месяца.
Бюро экономической безопасности: что известно
- Институция будет расследовать экономические преступления против Украины. Деятельность ведомства не будет касаться частных предпринимателей.
- БЭБ будет контролировать деятельность бенефициаров финансовых операций и искать нарушения закона в обращении средств структур бизнеса и государства.
- Ведомство будет иметь полномочия Службы безопасности и налоговой милиции.