За соответствующее решение нардепы проголосовали во время пленарного заседания парламента, которое состоялось 22 сентября.

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260 – за! Решение принято,

– подытожил Дмитрий Разумков.

Народные депутаты поддержали в целом законопроект 5851 "О валюте и валютных операциях". Ко второму чтению в тексте появилась правка, которой начало работы БЭБ переносится с 25 сентября на 25 ноября, то есть на два месяца.

Бюро экономической безопасности: что известно

Институция будет расследовать экономические преступления против Украины. Деятельность ведомства не будет касаться частных предпринимателей.

БЭБ будет контролировать деятельность бенефициаров финансовых операций и искать нарушения закона в обращении средств структур бизнеса и государства.

Ведомство будет иметь полномочия Службы безопасности и налоговой милиции.

Напомним. Кабмин 12 мая принял проект постановления "О создании Бюро экономической безопасности (БЭБ)", который представил министр юстиции Денис Малюська.