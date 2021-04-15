Верховная Рада одобрила во втором чтении проект закона "О сертификации системы передачи". Документом предусмотрена возможность сертифицировать "Укрэнерго" как независимого оператора системы передачи электроэнергии. Он также позволяет ввести ограничения на импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Проголосовали за документ на заседании парламента 15 апреля. Свои голоса за него отдали 296 народных депутатов. Читайте также Страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из России Что предусматривает этот законопроект Внедрение правил, которые обеспечивают проведение сертификации по европейским правилам системного оператора НЭК "Укрэнерго". Сертификация является необходимым условием для синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

Упрощение процедур экспорта-импорта электроэнергии между Украиной и странами ЕС (проведение скоординированных аукционов доступа к межгосударственным сечениям).

Вводит ограничение/запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси (в связи с окончанием отопительного сезона и ростом запасов угля на складах ТЭС)

Вводит обязанность генерирующих компаний, находящихся в коммунальной собственности, продавать электроэнергию только через конкурентные аукционы. Что известно об импорте электроэнергии из России и Беларуси Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с 1 января 2021 года. Запрет на это действовал с апреля 2020 года. Кроме того, 1 – 2 февраля ресурс поставляли и из России. Это происходило в течение нескольких часов.

В первом квартале 2021 года импорт электрической энергии из России в Украину вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а из Беларуси – в 3,4 раза.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что законных оснований для какого-либо ограничения на Украине операций по импорту или экспорту электроэнергии из этих стран не было.

В планах Украины отсоединиться от электросети с Беларусью и Российской Федерацией до конца 2023 года. Украинскую электросеть хотят сделать интегрированной частью европейской.