Рада одобрила закон об энергоэффективности: что он предусматривает
Источник:24 канал
Верховная Рада одобрила законопроект об энергетической эффективности. Теперь в Украине появится национальный план действий по энергоэффективности.
За законопроект №4507 проголосовали 282 нардепа. Согласно инициативе, на крупных предприятиях раз в 4 года будут проводить энергоаудит.
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План действий по энергоэффективности
Закон предусматривает, что в Украине появится национальный план действий по энергоэффективности. В нем должен быть перечень мероприятий по энергоэффективности в производстве, транспортировке, передаче, распределении и потреблении энергии. Кроме того, должны указать сроки их выполнения, источники и финансирование.
Кстати, органы местного самоуправления будут разрабатывать местные энергетические планы.
Новые правила аренды помещений для власти
Государственные и местные органы власти смогут арендовать или покупать помещения в зданиях, где энергоэффективность не ниже минимальных требований.
Исключения возможны для объектов культурного наследия, аренды для реконструкции, покупки зданий с последующей продажей и не для собственных нужд.
Энергию будут сокращать
Устанавливать целевой показатель ежегодного сокращения потребления энергии. Он должен составлять не менее 0,8% годового объема поставок энергии потребителям.