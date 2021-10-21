За законопроект №4507 проголосовали 282 нардепа. Согласно инициативе, на крупных предприятиях раз в 4 года будут проводить энергоаудит.

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План действий по энергоэффективности

Закон предусматривает, что в Украине появится национальный план действий по энергоэффективности. В нем должен быть перечень мероприятий по энергоэффективности в производстве, транспортировке, передаче, распределении и потреблении энергии. Кроме того, должны указать сроки их выполнения, источники и финансирование.

Кстати, органы местного самоуправления будут разрабатывать местные энергетические планы.

Новые правила аренды помещений для власти

Государственные и местные органы власти смогут арендовать или покупать помещения в зданиях, где энергоэффективность не ниже минимальных требований.

Исключения возможны для объектов культурного наследия, аренды для реконструкции, покупки зданий с последующей продажей и не для собственных нужд.

Энергию будут сокращать

Устанавливать целевой показатель ежегодного сокращения потребления энергии. Он должен составлять не менее 0,8% годового объема поставок энергии потребителям.