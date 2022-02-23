Спикер Руслан Стефанчук сразу подписал законопроект. Документ направили Владимиру Зеленскому.

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Закон гарантирует, что в условиях обострения военной угрозы, государство максимально и оперативно использует все возможности для обеспечения осуществления расходов на национальную безопасность и оборону,

– говорится в сообщении.

Закон позволит Кабмину в течение 3 месяцев перераспределять деньги на нужды ВСУ без согласования с Радой.

Правительству достаточно будет согласовать расходы с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующее решение приняли на фоне обострения на Донбассе.

Рада планирует передать на оборону миллиарды

Верховная Рада планирует дополнительно передать на оборону более 36 миллиардов гривен. Новость сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Как распределят деньги:

21 миллиард гривен – на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ и ДССТ,

6,46 миллиарда гривен – на вооружение,

1,4 миллиарда гривен – на закупку горюче-смазочных материалов,

1,15 миллиарда гривен – на силы территориальной обороны,

3,73 миллиарда гривен – закупка средств индивидуальной защиты (100 тысяч комплектов),

1,5 миллиарда гривен – на закупку услуг по организации питания (около 40 тысяч военнослужащих),

0,21 миллиарда гривен – на закупку сухих пайков (700 тысяч наборов),

1 миллиард гривен – закупка предметов вещевого имущества.

СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение

Алексей Данилов заявил, что СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение. Речь идет обо всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

По словам Данилова, эти меры нужны, чтобы в Украине был покой, чтобы работала экономика.

Кроме того, секретарь СНБО подчеркнул: в случае необходимости мгновенно примут военное положение.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Брифинг Данилова: смотрите видео

Сообщение Верховной Рады:

Принят Закон Украины о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (№ 7100).

Закон гарантирует, что в условиях обострения военной угрозы, государство максимально и оперативно использует все возможности для обеспечения осуществления расходов на национальную безопасность и оборону.