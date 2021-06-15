Документ предусматривает введение налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики.

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Одноразовое добровольное декларирование активов: что это такое

Согласно законопроекту, в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

Сбор с одноразового добровольного декларирования – единовременный обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом относительно стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора.

Воспользоваться добровольным декларированием могут физические лица-резиденты, в том числе и самозанятые лица, а также физлица, которые не являются резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления доходов, за счет которых приобретены объекты декларирования.

Лица, которые имеют право на добровольное декларирование и не воспользовались им, считаются сообщившими об отсутствии в собственности по состоянию на дату окончания периода проведения одноразового добровольного декларирования активов, полученных с доходов, с которых не уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.

Важно! Проведение налоговой амнистии обусловлено, в частности, введением в Украине плана противодействия уклонению от налогообложения и системы автоматического обмена налоговой информацией, что усложнит вывод денег в офшоры и другие подобные схемы.

В одноразовой добровольной декларации можно указать такие активы

валютные ценности (за исключением средств в наличной форме);

ценные бумаги;

движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства;

доли (паи) в имуществе юридических лиц, зарегистрированных (находящихся) в Украине или заграницей.

В то же время в декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов.

Кто не может быть декларантом

Декларантами не могут быть лица, которые по состоянию на дату начала периода добровольного декларирования являются малолетними/несовершеннолетними или недееспособными лицами и одновременно находятся на полном иждивении других лиц, государства, или являются лицами, дееспособность которых ограничена и над такими лицами установлена опека/попечительство.

Такие декларации не могут подавать лица, которые за любой период, начиная с 1 января 2010 года, выполняют или выполняли в Украине публичные функции, предусмотренные законом о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

Декларантами не могут быть лица, в отношении которых Украина применила специальные экономические и другие санкции.

Ставки сбора с декларирования

5% относительно валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;

9% относительно валютных ценностей, размещенных заграницей;

2,5% относительно стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.

Обратите внимание! Парламентарии поддержали за основу в первом чтении и другие связанные законопроекты: №5154 – предполагает необходимые изменения в Бюджетный кодекс, а также №5156 – касается изменений в Уголовный и другие кодексы. Кроме того, ранее одобрили и проект закона №5155 – вносит необходимые для налоговой амнистии изменения в Налоговый кодекс.