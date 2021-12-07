Когда могут рассмотреть законопроект

Заседаний парламента до конца года осталось уже очень мало. Об этом заявил председатель совета Руслан Стефанчук.

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Сможем ли на этой сессии – не знаю, потому что есть 14 дней на внесение альтернативных законопроектов. Поэтому мне кажется, что в этом году – уже 100% мы не успеем его рассмотреть,

– сказал политик.

Он предположил, что, возможно, в начале следующего года этот законопроект попытаются внести в зал и "хотя бы в первом чтении проголосовать".

Что известно об экономическом паспорте украинца

1 декабря во время выступления в Верховной Раде соответствующий законопроект инициировал президент, а 6 декабря он внес его на рассмотрение нардепов. Глава государства подчеркнул, что теперь олигархи будут инвестировать в будущее молодого поколения.

Документ предусматривает создание Фонда будущих поколений. Так, плата за использование украинских недр будут накапливаться на личных счетах украинских детей. Когда они достигают 18-летия, то смогут воспользоваться этими деньгами. Использовать их можно будет на:

обучение в учебных заведениях Украины,

покупку собственного жилья на территории Украины,

перевод средств на собственный счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения,

лечение.

По словам "слуги народа" Давида Арахамии, каждый ребенок получит от 10 до 20 тысяч долларов.

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