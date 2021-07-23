Рада может сделать налоги на игорный бизнес самыми низкими в Европе, – СМИ
Источник:"Экономическая правда"
В Украине могут установить наименьшие в Европе налоги с игорного бизнеса. Это произойдет, если Верховная Рада одобрит законопроект №2713-д.
Сейчас Украина по налоговой нагрузке на игорный бизнес находится позади своих западных соседей. Однако вскоре она может оказаться вообще в самом конце.
Рекомендуем Игорному бизнесу в Украине – год: что он принес государству
Какие налоги платит игорный бизнес
В Украине игорные заведения платят три группы налогов:
- специальный налог на бизнес. В Европе это GGR-разница между полученными ставками и выплаченными выигрышами. В Украине спецналог является налогом на простой доход, то есть обычная сумма поступлений от сделанных игроками ставок;
- общие налоги, то есть НДС или налог на прибыль предприятий;
- налоги с выигрышей.
Сегодня ставка налога на доход в Украине составляет 30% дохода, полученного от организации лотерей. Букмекеры платят 18%, а от игровых автоматов в бюджет поступает 10%.
Какие налоги в других странах
В мире игорный бизнес платит значительно больше:
- Во Франции налог на GGR составляет 83,5%,
- Германии и Люксембурге – 80%,
- Дании – 75%.
- США – 51%;
- Великобритания – 50%.
Что изменится после одобрения закона
В случае одобрения законопроекта №2713-д, игорный бизнес будет платить 10% налога на доход. Соответственно налоговая нагрузка станет одной из самых низких в Европе.
Кроме того, нардепы хотят уменьшить плату за лицензии на игорный бизнес и освободить от налогообложения выигрыши на сумму до 48 тысяч гривен.Обратите внимание! В июле 2020 года Верховная Рада одобрила закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Согласно им, располагать залы с игровыми автоматами можно только в отелях, которые имеют от 3 до 5 звезд. В сентябре 2020 создали регулятор – комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.