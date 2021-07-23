Рада может сделать налоги на игорный бизнес самыми низкими в Европе, – СМИ

В Украине могут установить наименьшие в Европе налоги с игорного бизнеса. Это произойдет, если Верховная Рада одобрит законопроект №2713-д.

Сейчас Украина по налоговой нагрузке на игорный бизнес находится позади своих западных соседей. Однако вскоре она может оказаться вообще в самом конце.

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Какие налоги платит игорный бизнес

В Украине игорные заведения платят три группы налогов:

специальный налог на бизнес. В Европе это GGR-разница между полученными ставками и выплаченными выигрышами. В Украине спецналог является налогом на простой доход, то есть обычная сумма поступлений от сделанных игроками ставок;

В Европе это GGR-разница между полученными ставками и выплаченными выигрышами. В Украине спецналог является налогом на простой доход, то есть обычная сумма поступлений от сделанных игроками ставок; общие налоги, то есть НДС или налог на прибыль предприятий;

то есть НДС или налог на прибыль предприятий; налоги с выигрышей.

Сегодня ставка налога на доход в Украине составляет 30% дохода, полученного от организации лотерей. Букмекеры платят 18%, а от игровых автоматов в бюджет поступает 10%.

Какие налоги в других странах

В мире игорный бизнес платит значительно больше:

Во Франции налог на GGR составляет 83,5%,

Германии и Люксембурге – 80%,

Дании – 75%.

США – 51%;

Великобритания – 50%.

Что изменится после одобрения закона

В случае одобрения законопроекта №2713-д, игорный бизнес будет платить 10% налога на доход. Соответственно налоговая нагрузка станет одной из самых низких в Европе.

Кроме того, нардепы хотят уменьшить плату за лицензии на игорный бизнес и освободить от налогообложения выигрыши на сумму до 48 тысяч гривен.

В июле 2020 года Верховная Рада одобрила закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Согласно им, располагать залы с игровыми автоматами можно только в отелях, которые имеют от 3 до 5 звезд. В сентябре 2020 создали регулятор – комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.

Разрешенные азартные игры / инфографика 24 канала