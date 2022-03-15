Речь идет о развитии, закупке, модернизации и ремонте вооружения, военной техники, средств и оборудования.

Важно Украинская экономика может сократиться как минимум на 10% в 2022 году: оценка МВФ

Где возьмут деньги

Оборонный бюджет увеличат с помощью кредитных средств, привлеченных государством от Великобритании. Напомним, что Украина привлекла кредит в размер 1,7 миллиарда фунтов стерлингов .

Правда, это также приведет к увеличению размера дефицита бюджета и росту госдолга, который будут гасить уже в последующие годы.

Кроме того, законопроект предусматривает предоставление государственной гарантии для обеспечения исполнения долговых обязательств "Укрэнерго".

Напомним, что в феврале Украина перевыполнила бюджет почти на 24 миллиарда гривен.