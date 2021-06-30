Рада изменила процедуру ликвидации банков

В Украине усовершенствуют процедуру ликвидации банков. Верховная Рада 30 июня приняла во втором чтении законопроект №4546.

За соответствующий закон проголосовали 256 нардепов. Ранее финансовый комитет рекомендовал парламентариям одобрить документ.

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Что предусматривает законопроект

Освобождение от уплаты судебного сбора, государственной пошлины, платы в сфере государственной регистрации;

Характеристика механизма возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации;

Закон совершенствует некоторые вопросы о возмещении вреда лицами, которые связаны с банком. Так Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет заключать договор о добровольном возмещении такого ущерба или мировое соглашение. Благодаря закону ФГВФЛ сможет влиять на возвращение активов банков-банкротов.

Уточнены некоторые процедурные аспекты:

вывод неплатежеспособного банка с рынка,

ликвидации банков,

полномочия ФГВФЛ и его органов,

механизм правовой защиты работников членов административного совета фонда.

Глава налогового комитета Данил Гетманцев ранее говорил, что при ликвидации банков Фонд обнаружил выведенных денег на 120 миллиардов гривен. Кроме того, ФГВФЛ установил 700 связанных с банками лиц и других, которые могут быть причастны к нарушению..