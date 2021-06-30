За соответствующий закон проголосовали 256 нардепов. Ранее финансовый комитет рекомендовал парламентариям одобрить документ.
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Что предусматривает законопроект
- Освобождение от уплаты судебного сбора, государственной пошлины, платы в сфере государственной регистрации;
- Характеристика механизма возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации;
Закон совершенствует некоторые вопросы о возмещении вреда лицами, которые связаны с банком. Так Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет заключать договор о добровольном возмещении такого ущерба или мировое соглашение. Благодаря закону ФГВФЛ сможет влиять на возвращение активов банков-банкротов.
Уточнены некоторые процедурные аспекты:
- вывод неплатежеспособного банка с рынка,
- ликвидации банков,
- полномочия ФГВФЛ и его органов,
- механизм правовой защиты работников членов административного совета фонда.