За соответствующий закон проголосовали 256 нардепов. Ранее финансовый комитет рекомендовал парламентариям одобрить документ.

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Что предусматривает законопроект

  • Освобождение от уплаты судебного сбора, государственной пошлины, платы в сфере государственной регистрации;
  • Характеристика механизма возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации;

Закон совершенствует некоторые вопросы о возмещении вреда лицами, которые связаны с банком. Так Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет заключать договор о добровольном возмещении такого ущерба или мировое соглашение. Благодаря закону ФГВФЛ сможет влиять на возвращение активов банков-банкротов.

Уточнены некоторые процедурные аспекты:

  • вывод неплатежеспособного банка с рынка,
  • ликвидации банков,
  • полномочия ФГВФЛ и его органов,
  • механизм правовой защиты работников членов административного совета фонда.