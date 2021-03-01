Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект № 2713-д, который предусматривает снижение ставок налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей. За соответствующий документ могут проголосовать уже 4 марта.

Об этом сообщил член налогового комитета Рады и нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий. На прошлой неделе профильный комитет поддержал этот законопроект.

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Что предусматривает законопроект

Установление ставки налога на доход, полученный от организации и проведения азартных игр, в размере 10%.

Снижение ставки налога для букмекеров и казино с 18% до 10% от дохода.

Отсутствие налогообложения выигрышей в сумме до 50 тысяч гривен со стороны физических лиц.

со стороны физических лиц. 90% дохода от лотерей будет получать частный организатор, и лишь 10% – государство.

Законопроект 2713-д втрое снижает стоимость лицензий (убирается норма о тройной плате до вступления в действие системы онлайн мониторинга). Втрое снижает ставки на доход для операторов лотерей – с 30% до 10% от дохода,

– пояснил Заблоцкий.

Он также обратил внимание, что такой стоимости лицензии для казино, которая согласована в законе об игорном бизнесе, – нет ни в одной стране мира. Он пояснил, что в среднем в Европе ставка GGR (валовой игровой доход) составляет – 15%.

Легализация игорного бизнеса в Украине: главное

В июле 2020 года Верховная Рада приняла закон Об игорном бизнесе. 11 августа документ подписал президент Владимир Зеленский, и тот вступил в силу.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии и позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют 3, 4 или 5 звезд.

Согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

Обратите внимание! От выдачи первой лицензии на игорный бизнес украинский бюджет получил 23,4 миллиона гривен. Это меньше, чем ожидали раньше.



Легализованные азартные игры в Украине / инфографика 24 канала