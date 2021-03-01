Рада хочет снизить налоги для операторов азартных игр
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект № 2713-д, который предусматривает снижение ставок налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей. За соответствующий документ могут проголосовать уже 4 марта.
Источник:телеграм Мар'яна Заблоцького
Об этом сообщил член налогового комитета Рады и нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий. На прошлой неделе профильный комитет поддержал этот законопроект.
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Что предусматривает законопроект
- Установление ставки налога на доход, полученный от организации и проведения азартных игр, в размере 10%.
- Снижение ставки налога для букмекеров и казино с 18% до 10% от дохода.
- Отсутствие налогообложения выигрышей в сумме до 50 тысяч гривен со стороны физических лиц.
- 90% дохода от лотерей будет получать частный организатор, и лишь 10% – государство.
Законопроект 2713-д втрое снижает стоимость лицензий (убирается норма о тройной плате до вступления в действие системы онлайн мониторинга). Втрое снижает ставки на доход для операторов лотерей – с 30% до 10% от дохода,
– пояснил Заблоцкий.
Он также обратил внимание, что такой стоимости лицензии для казино, которая согласована в законе об игорном бизнесе, – нет ни в одной стране мира. Он пояснил, что в среднем в Европе ставка GGR (валовой игровой доход) составляет – 15%.
Легализация игорного бизнеса в Украине: главное
- В июле 2020 года Верховная Рада приняла закон Об игорном бизнесе. 11 августа документ подписал президент Владимир Зеленский, и тот вступил в силу.
- Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии и позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют 3, 4 или 5 звезд.
- Согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.
Легализованные азартные игры в Украине / инфографика 24 канала
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