Работы завершились: "Приватбанк" работает в обычном режиме

"Приватбанк" завершил внедрение резервных мощностей. Теперь финучреждение работает в обычном режиме.

Технологические работы продолжались 3 суток. IТ-специалисты "Приватбанка" работали 24 на 7.

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Заметим, резервные мощности внедряли для обеспечения бесперебойной работы сервисов банка. По словам представителя финучреждения Олега Серги, теперь "Приват24", платежи и услуги работают в обычном режиме.

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