Причины приостановки работы майнеров

В Казахстан столкнулся с нехваткой электроэнергии, которая усиливается зимой, вследствие чего правительству придется наложить ограничения, чтобы обеспечить население электричеством.

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СЕО компании, которая занимается майнингом криптовалюты, в твиттере рассказал, что эта деятельность в Казахстане может испытать жесткие ограничения.

Казахстан испытывает дефицит электроэнергии. Правительство готовится действовать. Южный Казахстан находится под угрозой введения жестких ограничений на электроэнергию для майнинга,

– говорится в посте .

Напомним , что в сентябре этого года возросло количество проверок колледжей, исследовательских институтов и дата-центров на предмет незаконной майнинговои активности. Одна из причин охоты на майнеров заключалась в том, что Пекин обеспокоен энергетической безопасностью накануне зимнего сезона. Детальное об этом, рассказываем здесь.

Что такое майнинг Майнинг – один из способов заработка на криптовалюте. Поскольку фактически эмиссию криптовалюты никто не регулирует, поэтому добывать деньги может каждый. Майнинг заключается в том, чтобы помещать новые совершенные транзакции в блокчейн. Блокчейн представляет собой цепочку блоков, в каждом из которых отображается отдельная операция.

Доля Казахстана в добыче биткоина

В апреле 2021 года доля Казахстана в добыче биткоина выросла в шесть раз, поскольку политика Китая заставила большую часть майнеров переехать в соседние страны. Сейчас Казахстан занимает третье место по доле майнинга биткоина после США и Китая.

Обратите внимание, что де-факто майнинговая деятельность в Китае не запрещена, однако и не является разрешенной.

После массового отъезда майнеров из Китая хэшрейт сети биткоина упал наполовину, на текущий момент он вернулся к прежним значениям, что говорит о полном восстановлении деятельности операторов.

Подробнее об этом Центральный банк Китая объявил все криптовалютни операции незаконными: биткойн подешевел

Электроэнергетический кризис

Электроэнергетический кризис в государствах с легализированным майнингом биткоина достаточно распространенное явление. В начале 2021 года (январь – март) похожая ситуация произошла в Иране. Однако там ограничения мотивировались повышенным потреблением энергии в жаркий летний период, а в Казахстане потребность в ней возникла в зимний период.

Проблемы с электроэнергией в Иране из-за майнинга