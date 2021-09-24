Причины приостановки работы майнеров
В Казахстан столкнулся с нехваткой электроэнергии, которая усиливается зимой, вследствие чего правительству придется наложить ограничения, чтобы обеспечить население электричеством.
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СЕО компании, которая занимается майнингом криптовалюты, в твиттере рассказал, что эта деятельность в Казахстане может испытать жесткие ограничения.
Казахстан испытывает дефицит электроэнергии. Правительство готовится действовать. Южный Казахстан находится под угрозой введения жестких ограничений на электроэнергию для майнинга,
– говорится в посте.
Что такое майнингМайнинг – один из способов заработка на криптовалюте. Поскольку фактически эмиссию криптовалюты никто не регулирует, поэтому добывать деньги может каждый. Майнинг заключается в том, чтобы помещать новые совершенные транзакции в блокчейн. Блокчейн представляет собой цепочку блоков, в каждом из которых отображается отдельная операция.
Доля Казахстана в добыче биткоина
В апреле 2021 года доля Казахстана в добыче биткоина выросла в шесть раз, поскольку политика Китая заставила большую часть майнеров переехать в соседние страны. Сейчас Казахстан занимает третье место по доле майнинга биткоина после США и Китая.
После массового отъезда майнеров из Китая хэшрейт сети биткоина упал наполовину, на текущий момент он вернулся к прежним значениям, что говорит о полном восстановлении деятельности операторов.
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Электроэнергетический кризис
Электроэнергетический кризис в государствах с легализированным майнингом биткоина достаточно распространенное явление. В начале 2021 года (январь – март) похожая ситуация произошла в Иране. Однако там ограничения мотивировались повышенным потреблением энергии в жаркий летний период, а в Казахстане потребность в ней возникла в зимний период.
Проблемы с электроэнергией в Иране из-за майнинга
Сначала правительство Ирана легализовало добычу BTC в стране, чтобы поддержать экономику страны и бороться с торговыми санкциями, сообщает издание Bloomberg. Однако впоследствии правительство поняло, что нелегальные майнеры эксплуатируют ограничены энергоресурсы, что привело к отключениям электроэнергии.