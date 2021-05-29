По данным Государственной службы статистики Украины, львиная доля задолженности приходилась на промышленную отрасль. Сейчас она составляет 77,7%.

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Кроме того, существенную задолженность зафиксировали в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (7,2%).

В Госстате отметили, что фактически половину долга образовали в 3 областях и Киеве.

О каких областях говорится

Донецкой;

Харьковской;

Днепропетровской.

Кроме того, сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019 – 2020 годов, по состоянию на 1 мая 2021 года составляла 165,9 миллиона гривен.

В апреле зарплаты уменьшились