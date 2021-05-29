По данным Государственной службы статистики Украины, львиная доля задолженности приходилась на промышленную отрасль. Сейчас она составляет 77,7%.
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Кроме того, существенную задолженность зафиксировали в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (7,2%).
В Госстате отметили, что фактически половину долга образовали в 3 областях и Киеве.
О каких областях говорится
- Донецкой;
- Харьковской;
- Днепропетровской.
Кроме того, сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019 – 2020 годов, по состоянию на 1 мая 2021 года составляла 165,9 миллиона гривен.
В апреле зарплаты уменьшились
- По данным Госстата, в апреле 2021 года зарплаты уменьшились на 69 гривен.
- В то же время, за время с апреля 2020 по апрель 2021 средняя зарплата украинца выросла на 29,8%.
- Самую положительную динамику зафиксировали в Тернопольской области.