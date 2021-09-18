По его же словам, работать эти магазины в дальнейшем не будут. Однако того момента еще надо дождаться.

Главное Санкции против россиян и мониторинг олигархов: результаты заседания СНБО

"Эта сеть работать не будет"

СНБО заседал 17 сентября. После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны выступил на брифинге для СМИ. Среди прочего он рассказал и о ситуации вокруг российской сети магазинов Mere , которые в 2021 году начали работать в Украине.

Данилов заверил, что СНБО знает о работе ряда магазинов сети.

Можете быть уверены, эта сеть в нашей стране работать не будет. Подождите,

– сказал он.

Однако больше подробностей (сколько именно следует ждать) не сообщил. Сказал только, что обращался к мэру Николаева по этому поводу: "Они говорят, что не имеют к этому отношения".

Коротко о скандале вокруг Mere