По его же словам, работать эти магазины в дальнейшем не будут. Однако того момента еще надо дождаться.
Главное Санкции против россиян и мониторинг олигархов: результаты заседания СНБО
"Эта сеть работать не будет"
СНБО заседал 17 сентября. После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны выступил на брифинге для СМИ. Среди прочего он рассказал и о ситуации вокруг российской сети магазинов Mere, которые в 2021 году начали работать в Украине.
Данилов заверил, что СНБО знает о работе ряда магазинов сети.
Можете быть уверены, эта сеть в нашей стране работать не будет. Подождите,
– сказал он.
Однако больше подробностей (сколько именно следует ждать) не сообщил. Сказал только, что обращался к мэру Николаева по этому поводу: "Они говорят, что не имеют к этому отношения".
Коротко о скандале вокруг Mere
- 14 июня 2021 стало известно, что проект российской сети "Светофор" Mere собирается возобновить работу своего магазина в Николаеве (его закрыли в 2020 году), более того – открыть еще 40 магазинов в Украине.
- Реагируя на это, секретарь СНБО Данилов заявил, что работа российской сети супермаркетов на украинском рынке невозможна. Претензии высказывали местной власти, но там сразу заявили, что не могут никак повлиять.
- Несмотря на резонанс и заявления властей, Mere открыла магазины. В частности, в августе в Днепропетровской области. В СНБО это расценили как российскую провокацию.
- 13 сентября Данилов назвал фейком информацию, что в Украине работает сеть российских супермаркетов Mere. Как видим, уже менее чем через неделю из его же уст прозвучала несколько иная информация.