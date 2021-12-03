В Revolut ищут украинцев для работы в ІТ

В компании рассказали, что уже наняли 20 специалистов в стране и используют мощный кадровый потенциал Украины для найма специалистов по разработке программного обеспечения (Java Back-end, Front-end, iOS/Android, Python), аналитики и обработки данных, подбора персонала.

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Команда Revolut в Украине служит техническим центром для глобальной деятельности Revolut, отражая весь спектр технических навыков и специалистов.

Новых специалистов в Revolut ищут не только для разработки новых услуг, продуктов и функций, а также ускорения расширения из Европы на другие рынки Северной и Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Я горжусь тем, что в наших офисах в Лондоне, Нью-Йорке, Кракове, Берлине уже работают многие специалисты из Украины. И нам нужно еще больше таких талантов,

– рассказывает соучредитель Revolut Владислав Яценко.

Он добавляет, что теперь, когда отдаленная работа стала новой нормой нашей жизни, компания хочет создать более 100 рабочих мест для технических специалистов для создания глобальных продуктов непосредственно из Украины.

Напомним! Владислав Яценко недавно рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу о банках и финансовой системе будущего, а также об основных факторах успеха стартапов и командной работе. Полную версию интервью можно прочесть здесь.

Что известно о финтех-компании Revolut

В 2015 году компания Revolut запустила в Великобритании приложение с функционалом перевода и обмена средств. То есть Revolut – финтех-проект и банк без отделений (необанк), где все операции производятся с помощью приложения на смартфоне.

Сегодня пользователями Revolut являются 16 миллионов клиентов, совершающих более 150 миллионов транзакций ежемесячно. В 2021 году сервис Revolut запустил переводы из Европы в Украину в долларах, фунтах стерлингов, евро и швейцарских франках.

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