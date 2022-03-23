Российский диктатор Владимир Путин поручил своим подданным, чтобы они теперь перевели расчеты за поставки российского газа европейским кранам в рубли. У местной власти есть неделя, чтобы обдумать, как это воплотить в жизнь.

Стоит внимания Россия второй раз за месяц избежала дефолта, но не рискнула выплачивать долги в рублях

При этом Путин в своем заявлении обвинил США и ЕС в "дефолте по своим обязательствам перед Россией". Именно поэтому он и решил отказаться от оплаты в долларах и евро.

Российскими рублями за газ будут платить так называемые "недружественные к России страны". Это те, кто ввел санкции против России после ее вторжения в Украину 24 февраля.

Газ, как и нефть, – не последнее, чем Россия может шантажировать Европейский Союз. Ведь многие страны ЕС зависят от поставок из России. Именно поэтому в Евросоюзе нет единодушия относительно эмбарго на поставку энергоресурсов из РФ.