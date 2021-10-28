Путин поручил увеличить закачку газа в европейские хранилища: цены упали

Владимир Путин поручил "Газпрому" начать закачку газа в европейские хранилища после 8 ноября. Это обусловило снижение цен на газ в Европе.

Запасы "Газпрома" в подземных хранилищах Европы невысокие. Это признал глава компании Алексей Миллер на совещании с Путиным.

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По словам Миллера, объем российского газа в хранилищах составляет чуть меньше, чем 190 миллионов кубометров.

Путин поручил увеличить запасы

Путин поручил Миллеру повысить объемы газа в ПХГ в Европе, в частности в Австрии и Германии. Это начнут делать после того, как завершат закачку в российские хранилища.

Ранее "Газпром" закачивал небольшие объемы газа в свои европейские хранилища.

Цены на газ в Европе снизились

Отмечают, что это может и не означать, что Россия под давлением решила помочь Европе справиться с энергетическим кризисом. Дело в том, что запасы газа будут храниться в собственных хранилищах "Газпрома".

Однако после заявления президента России цены на газ в Европе снизились на 4,4%.

Что этому предшествовало