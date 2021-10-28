Путин поручил увеличить закачку газа в европейские хранилища: цены упали
Источник:Интерфакс
Владимир Путин поручил "Газпрому" начать закачку газа в европейские хранилища после 8 ноября. Это обусловило снижение цен на газ в Европе.
Запасы "Газпрома" в подземных хранилищах Европы невысокие. Это признал глава компании Алексей Миллер на совещании с Путиным.
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По словам Миллера, объем российского газа в хранилищах составляет чуть меньше, чем 190 миллионов кубометров.
Путин поручил увеличить запасы
Путин поручил Миллеру повысить объемы газа в ПХГ в Европе, в частности в Австрии и Германии. Это начнут делать после того, как завершат закачку в российские хранилища.
Ранее "Газпром" закачивал небольшие объемы газа в свои европейские хранилища.
Цены на газ в Европе снизились
Отмечают, что это может и не означать, что Россия под давлением решила помочь Европе справиться с энергетическим кризисом. Дело в том, что запасы газа будут храниться в собственных хранилищах "Газпрома".
Однако после заявления президента России цены на газ в Европе снизились на 4,4%.
Что этому предшествовало
- Осенью цены на газ в Европе резко начали расти. По состоянию на 14 октября 2021 года цена на газ в очередной раз побила рекорд – 1 225 долларов за тысячу кубометров.
- Все из-за пустых европейских газохранилищ и отказа России покупать дополнительные транзитные мощности Украины.
- К слову, в течение 2021 года российский "Газпром" трижды уменьшал объемы транзита через Украину.