На это, в частности, влияет пандемия коронавируса. Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал советник главы Офиса Президента и директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
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Все дело в истерии и нагнетании
Он объяснил, если истерия продолжится – все инвесторы испугаются. Доступ к капиталам будет ограничен и влияние на экономику будет отрицательным.
Владимир Путин тактически "помогает", чтобы она (инфляция - 24 канал) немного была больше – своим нагнетанием, пуганием людей,
– подчеркнул Милованов.
По его словам, если реагировать более спокойно и ситуацию будут контролировать, то влияние на экономику будет меньше, а инвестиций будет больше.
Нацбанк будет контролировать ситуацию
Если посмотреть на рынок ценных бумаг США, он сейчас падает. Отрицательно реагирует на то, что делает федеральная резервная система – "зажимает" рынки, чтобы преодолеть инфляцию.
Также работает и Национальный банк. Дополнительно он показывает, как отметил Милованов, что будет жестко контролировать ситуацию: "Для меня как экономиста это позитив".
Полный выпуск "Что это было?": смотрите видео
Инфляция в Украине: главное
- Национальный банк ухудшил прогноз уровня инфляции в 2022 году. Ожидается, что он составит 7,7% годовых.
- Советник президента Олег Устенко отметил, что инфляция наблюдается не только в Украине, но и во всех государствах.
- Он считает, что на мировую инфляцию влияют цены на энергоносители и возможное удорожание сельскохозяйственной продукции.
- По информации KSE, в условиях российской агрессии есть ряд угроз украинской экономике, в частности инфляция и изменения в валютном курсе.