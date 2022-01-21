На это, в частности, влияет пандемия коронавируса. Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал советник главы Офиса Президента и директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Стоит прочитать Должна быть "подушка", – Милованов посоветовал, как украинцам быть финансово стабильными

Все дело в истерии и нагнетании

Он объяснил, если истерия продолжится – все инвесторы испугаются. Доступ к капиталам будет ограничен и влияние на экономику будет отрицательным.

Владимир Путин тактически "помогает", чтобы она (инфляция - 24 канал) немного была больше – своим нагнетанием, пуганием людей,

– подчеркнул Милованов.

По его словам, если реагировать более спокойно и ситуацию будут контролировать, то влияние на экономику будет меньше, а инвестиций будет больше.

Справка. Инфляция – это длительный рост общего уровня цен. Она изображает понижение покупательной способности денежной единицы.

Нацбанк будет контролировать ситуацию

Если посмотреть на рынок ценных бумаг США, он сейчас падает. Отрицательно реагирует на то, что делает федеральная резервная система – "зажимает" рынки, чтобы преодолеть инфляцию.

Также работает и Национальный банк. Дополнительно он показывает, как отметил Милованов, что будет жестко контролировать ситуацию: "Для меня как экономиста это позитив".

Полный выпуск "Что это было?": смотрите видео

Инфляция в Украине: главное