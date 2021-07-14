Российский президент подчеркнул, что Россия намерена выполнить свои обязательства по контракту на прокачку газа через территорию Украины.

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"Мы подписали контракт сроком на 5 лет на прокачку определенного объема природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины", – отметил глава Кремля.

Нормандский формат, другие форматы подобного рода – это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины,

– заявил он.

И добавил, что это никак не связано с коммерческими проэктам "Северный поток", "Северный поток-2" или с транзитом газа через территорию Украины.

"Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет полностью их выполнять", – заверил российский президент.

Что этому предшествовало