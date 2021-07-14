Российский президент подчеркнул, что Россия намерена выполнить свои обязательства по контракту на прокачку газа через территорию Украины.
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"Мы подписали контракт сроком на 5 лет на прокачку определенного объема природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины", – отметил глава Кремля.
Нормандский формат, другие форматы подобного рода – это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины,
– заявил он.
И добавил, что это никак не связано с коммерческими проэктам "Северный поток", "Северный поток-2" или с транзитом газа через территорию Украины.
"Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет полностью их выполнять", – заверил российский президент.
Что этому предшествовало
- Владимир Зеленский во время визита в Германию заявил, что "Северный поток-2" стоит обсудить в рамках нормандского формата.
- Немецкий канцлер Ангела Меркель заверила его: даже если газопровод запустят, Украина останется транзитером газа.
- Российский президент ответил, что "Северный поток-2" якобы исключительно экономический вопрос. Именно поэтому это не тема для нормандского формата.