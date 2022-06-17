Путин наивно поверил, что российская экономика справилась с санкциями Запада

Президент России Владимир Путин назвал санкции Запада "безумными и бездумными", потому что якобы экономика страны-агрессорки с ними справилась.

Путин заявил, что "Россия справится с любыми вызовами". А санкции вроде бы наносят ущерб не России, а вводящим их странам.

Тайванская компания TSMC отказалась от еще одного контракта с россиянами

Путин пытается убедить россиян, что не все так плохо

Президент страны-агрессорки вовсю пытается убедить, что экономическая ситуация в России улучшается.

Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Российские бизнес и власть при введении санкций против России работали собранно и сплоченно. Мы подавили инфляционный всплеск, государственные финансы устойчивы,

– заявил Путин.

При этом он пытается убедить, что именно из-за санкций против России в Европе растет стоимость пищевых продуктов, электроэнергии и топлива.

По оценкам экспертов, только прямые потери Евросоюза от санкционной лихорадки в следующем году могут превысить 400 миллиардов долларов. Такова цена решений, оторванных от реалий, принятых вопреки здравому смыслу,

– утверждает президент страны-агрессорки.

Путин утверждает, что ухудшение глобальной ситуации в экономике возникло вовсе не из-за полномасштабной войны России против Украины и назвал такие утверждения "извращением фактов".

Санкции против России работают

Стоит напомнить, что из-за санкций против России:

Из страны-агрессорки вышли ряд компаний, из-за чего в разных сферах производства возник дефицит: в стране не хватает буквально элементарной пленки или картона для обертки продуктов, сырья для производства кофе и чая, фармацевтических препаратов.

Следует отделить и технологический кризис – теперь в России серьезная нехватка полупроводниковых схем, электрического и компьютерного оборудования. Кроме того, страну покинули ряд автомобильных компаний. В частности, теперь вместо автомобилей Renault в Москве хотят производить "Москвичи".

Страну массово покидают олигархи и миллионеры, которые также являются важным винтиком российской экономики.

К теме Украина вводит визовый режим для россиян: смотрите видео