Он заверил, что решение не запускать российский газопровод будет ошибочным. И что цены на газ могут в Европе упасть, если "Северный поток-2" все-таки запустят.

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Путин помахал кнутом и пряником перед Европой по теме "Северного потока-2"

Во время заседания Государственного совета России зашла речь о "Северном потоке-2". В уже давно присущем ему циничном стиле Владимир Путин, обращаясь к Европе:

Помахал кнутом – если вдруг, мол, в Европе не разрешат запускать газопровод, то "срубят ветку, на которой сидят".

И показал пряник – если же "Северный поток-2" запустят, то в Европе будет больше газа, и цена на него упадет.

Многие страны, учитывая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня, не хотят у нас покупать (газ – 24 канал) напрямую. Но и для них цена упала бы, и существенно,

– заявил Путин.

Правду ли сказал глава Кремля? Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко убеждает – нет, не правду . Витренко заверил, что запуск "Северного потока-2" не урегулирует газовый кризис в Европе, и что ждать снижения цены газа не стоит.

К слову:

Цены на газ 23 декабря упали на 40% в Европе.

А в США ожидают, что в январе сенат проголосует за санкции против "Северного потока-2".