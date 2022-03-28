Еще 23 марта Путин на совещании со своими министрами заявил о такой идее. 28 марта его официально утвердили в Кремле.

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Теперь в действующие контракты "Газпрома" внесут изменения в валюте платежа, заменив ее на рубль "при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования".

Несмотря на такие заявления в самой Москве, в европейских странах относительно изменений условий есть другие мнения. В Германии и Австрии уже заявили, что это нарушение установленных условий договора. Например, Германия в 2022 году хочет сократить закупку российского газа с 55% до 30%.

Следует отметить, что в список "недружественных стран" попали четыре из пяти крупнейших импортеров российского газа – Германия, Италия, Австрия и Франция. В 2021 году они заплатили 43 миллиарда долларов "Газпрому" с 54,2 миллиарда долларов, которые компания в целом получила за экспорт газа.

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В Европе уже рассматривают возможные изменения в закупке газа у России. Там пока не готовы полностью отказываться от российских энергоносителей. Но уже сейчас ищут пути избавления от энергетической зависимости от России. На это может уйти до двух лет.

С чем связано решение об оплате за газ в рублях

Экономисты связывают такое решение российских властей попыткой укрепить российский рубль после его значительного падения, когда на Россию наложили санкции. Ведь европейские страны будут вынуждены покупать рубль, подняв его стоимость.

И первый день после оглашения этого решения рубль укрепился. Но эксперты заявляют, что такое решение будет положительным только в краткосрочной перспективе. И дальше можно снова ожидать падения рубля.

До этого все российские компании после войны против Украины и наложенных санкций заставили продавать 80% от экспортной выручки в иностранной валюте. В том числе и "Газпром". Теперь валюту, предназначенную для Газпрома, должны продавать на Московской бирже сами европейские покупатели, а Газпром будет получать от них деньги в рублях. Так что ситуация никоим образом не изменится. Правда, до этого "Газпром" мог сохранить 20% дохода в иностранной валюте. Теперь его лишили и этого.

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