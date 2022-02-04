В Пуэрто-Рико преодолели историческое банкротство: помогла эксглава Минфина Яресько

Экс-министр финансов Украины Наталия Яресько с 1 апреля уходит в отставку с должности исполнительного директора финансового наблюдательного совета Пуэрто-Рико. Такое решение она приняла после того, как помогла стране войти в "период стабильности".

Федеральный судья одобрил план Яресько по реструктуризации. Согласно ему, надо сократить большую часть государственного долга, который составляет 70 миллиардов долларов

Читайте также Главную энергетическую компанию Пуэрто-Рико атаковали хакеры: почти миллион жителей без света

Я покидаю наблюдательный совет в период восстановления и стабильности. Уверена, что путь, который привел нас к этой важному витку, приведет Пуэрто-Рико к дальнейшему росту и процветанию,

– заявила Яресько.

Известно, что именно благодаря такому сокращению госдолга значительно снижаются ежегодные выплаты.

Что известно о работе Яресько

Министерство финансов Наталия Яресько возглавляла с декабря 2014 года по апрель 2016-го в правительстве Арсения Яценюка. Она считала, что ее команда смогла спасти страну от дефолта.

В марте 2017 года Яресько получила новую должность в Пуэрто-Рико. Как Исполнительный директор Совета, отвечала за разработку стратегии и осуществление контроля за ее реализацией.

Одновременно Яресько сотрудничала со всеми заинтересованными сторонами, в частности, публичным и частным сектором в США и Пуэрто Рико, медиа, общественностью.

Пуэрто-Рико – территория, имеющая право самоуправления под юрисдикцией США. В то же время не является непременной частью Штатов. Хотя верховная власть принадлежит Конгрессу, но действие на ней Конституции США ограничено.