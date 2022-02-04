Федеральный судья одобрил план Яресько по реструктуризации. Согласно ему, надо сократить большую часть государственного долга, который составляет 70 миллиардов долларов

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Я покидаю наблюдательный совет в период восстановления и стабильности. Уверена, что путь, который привел нас к этой важному витку, приведет Пуэрто-Рико к дальнейшему росту и процветанию,

– заявила Яресько.

Известно, что именно благодаря такому сокращению госдолга значительно снижаются ежегодные выплаты.

Обратите внимание! Пуэрто-Рико – территория, имеющая право самоуправления под юрисдикцией США. В то же время не является непременной частью Штатов. Хотя верховная власть принадлежит Конгрессу, но действие на ней Конституции США ограничено.

Что известно о работе Яресько